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Эксперт раскрыл последствия удара по хранилищу газа в Запорожье

Атака российских войск на газовое хранилище в Запорожской области напрямую скажется на боеспособности украинской армии. Таким мнением с NEWS.ru поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По его словам, удары по энергетической инфраструктуре оказывают критическое влияние на военно-промышленный комплекс Украины.

«Вывод из строя энергетики, гидроэлектростанций, теплоэлектростанций, в том числе газовых, которые используются на украинских станциях для топлива, конечно, влияет на работу ВПК. Это сказывается на оружии, на поставках», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Он также отметил, что в последнее время ВСУ действуют особенно дерзко, и удар по Запорожью стал ответной мерой. Эксперт уверен, что массированное наступление ВС России продолжится, возможно, с применением других средств поражения.

«Я думаю, это будет ощутимо. Хотя Запорожье — это российский регион. Группировка “Восток” уже выходит на него. Тихонько, постепенно, каждый день по полтора километра продвигаются», — добавил эксперт.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки российские войска поразили объект газовой инфраструктуры в Запорожской области. По данным ведомства, это хранилище использовали Вооруженные силы Украины. После попадания на объекте вспыхнул пожар. Огонь уничтожил до 25 резервуаров, заполненных газом.

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