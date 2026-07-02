Эксперт раскрыл последствия удара по хранилищу газа в Запорожье

По его словам, удары по энергетической инфраструктуре оказывают критическое влияние на военно-промышленный комплекс Украины.
Он также отметил, что в последнее время ВСУ действуют особенно дерзко, и удар по Запорожью стал ответной мерой. Эксперт уверен, что массированное наступление ВС России продолжится, возможно, с применением других средств поражения.
«Я думаю, это будет ощутимо. Хотя Запорожье — это российский регион. Группировка “Восток” уже выходит на него. Тихонько, постепенно, каждый день по полтора километра продвигаются», — добавил эксперт.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки российские войска поразили объект газовой инфраструктуры в Запорожской области. По данным ведомства, это хранилище использовали Вооруженные силы Украины. После попадания на объекте вспыхнул пожар. Огонь уничтожил до 25 резервуаров, заполненных газом.