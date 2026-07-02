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Появились новые детали по атаке ВСУ на автобус из Белоруссии

Пострадавшим под Брянском от атаки ВСУ на автобус из Белоруссии оказали помощь.

Источник: © РИА Новости

БРЯНСК, 2 июл — РИА Новости. Медицинская помощь оказана раненым водителям автобуса Минск-Анапа, который ВСУ атаковали в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Ранее белорусский телеканал «Первый информационный» сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа и перевозивший 19 пассажиров.

«Ранения получили два водителя автобуса. На место незамедлительно прибыла медицинская бригада, была оказана необходимая помощь», — написал Ковальчук в своем Telegram-канале.

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