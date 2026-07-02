Появились новые детали по атаке ВСУ на автобус из Белоруссии

БРЯНСК, 2 июл — РИА Новости. Медицинская помощь оказана раненым водителям автобуса Минск-Анапа, который ВСУ атаковали в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Ранее белорусский телеканал «Первый информационный» сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа и перевозивший 19 пассажиров.
«Ранения получили два водителя автобуса. На место незамедлительно прибыла медицинская бригада, была оказана необходимая помощь», — написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше