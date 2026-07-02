Верещагинский округ прощается с тремя погибшим на СВО земляками

Степан Новиков родился в Верещагино 3 декабря 1969 года. После окончания школы № 1 учился в Верещагинском профессиональном училище № 11. Трудовую деятельность начал на заводе ПРМЗ. После срочной службы работал в лесхозе, ведомственной охране на железной дороге и службе охраны завода «Ремпутьмаш».