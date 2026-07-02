ВСУ ударили по автобусу, ехавшему из Белоруссии, есть пострадавшие

Это уже не первый случай подобной атаки ВСУ в регионе. В середине июня они ударили по автобусу с детьми. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — ученики ДЮСШ № 2 города Речицы. Погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили ранения.