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ВСУ ударили по автобусу, ехавшему из Белоруссии, есть пострадавшие

Беспилотник ВСУ атаковал автобус на границе России и Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск — Гомель — Анапа в Брянской области, сообщил телеканал «Первый информационный».

«Сегодня в 11:55 в районе населенного пункта Красная Гора на автостоянке в транспорт влетел беспилотник», — говорится в публикации.

В нем находились 19 человек. По данным Минздрава Белоруссии, пострадали двое водителей и пассажир.

Как рассказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, граждан республики перевезли в Гомельскую область, а шестерых россиян разместили в ПВР.

В СК заявили, что взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от автобуса. Возбуждено дело о теракте.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал случившееся попыткой Киева спровоцировать и вывести из равновесия руководство Белоруссии. По его словам, такую стратегию одобрили западные спонсоры.

Это уже не первый случай подобной атаки ВСУ в регионе. В середине июня они ударили по автобусу с детьми. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — ученики ДЮСШ № 2 города Речицы. Погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили ранения.

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