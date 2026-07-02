ВСУ ударили по автобусу, ехавшему из Белоруссии, есть пострадавшие

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск — Гомель — Анапа в Брянской области, сообщил телеканал «Первый информационный».
«Сегодня в 11:55 в районе населенного пункта Красная Гора на автостоянке в транспорт влетел беспилотник», — говорится в публикации.
В нем находились 19 человек. По данным Минздрава Белоруссии, пострадали двое водителей и пассажир.
Как рассказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, граждан республики перевезли в Гомельскую область, а шестерых россиян разместили в ПВР.
В СК заявили, что взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от автобуса. Возбуждено дело о теракте.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал случившееся попыткой Киева спровоцировать и вывести из равновесия руководство Белоруссии. По его словам, такую стратегию одобрили западные спонсоры.
Это уже не первый случай подобной атаки ВСУ в регионе. В середине июня они ударили по автобусу с детьми. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — ученики ДЮСШ № 2 города Речицы. Погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили ранения.