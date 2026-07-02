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Автобус Минск — Анапа попал под атаку БПЛА, есть пострадавшие

Пассажирский туристический автобус, следовавший по маршруту Минск — Анапа, попал под атаку беспилотника в Брянской области. По предварительным данным, в результате удара пострадали три человека — два водителя и один пассажир.

Инцидент произошел в Злынковском районе на границе с Белоруссией. После атаки на место оперативно прибыли экстренные службы, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Пассажиров автобуса доставили в пункт временного размещения, где для них организовали горячее питание и работу психологов.

Белорусских граждан впоследствии перевезли в Гомельскую область, а шесть россиян остались в ПВР, где им обеспечили условия пребывания. Власти региона держат ситуацию на контроле.

Отдельно уточняется, что автобус следовал в Анапу по туристическому маршруту, а сам инцидент произошел на фоне обострения ситуации на приграничной территории.

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