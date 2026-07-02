Автобус Минск — Анапа попал под атаку БПЛА, есть пострадавшие

Инцидент произошел в Злынковском районе на границе с Белоруссией. После атаки на место оперативно прибыли экстренные службы, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Пассажиров автобуса доставили в пункт временного размещения, где для них организовали горячее питание и работу психологов.
Белорусских граждан впоследствии перевезли в Гомельскую область, а шесть россиян остались в ПВР, где им обеспечили условия пребывания. Власти региона держат ситуацию на контроле.
Отдельно уточняется, что автобус следовал в Анапу по туристическому маршруту, а сам инцидент произошел на фоне обострения ситуации на приграничной территории.