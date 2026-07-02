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ВСУ атакуют курорты Кубани: сирены воют утром и вечером

В Краснодарском крае снова тревожный день на курортах. Утром и вечером 2 июля на Черноморском побережье включались сирены из-за угрозы атаки беспилотников. Под ударом тревоги оказались Новороссийск, Сочи, Анапа и Туапсе.

Утром опасность атаки БПЛА объявляли в Новороссийске, Сочи и Анапе — сигнал звучал в промежутке примерно с 07:00 до 12:00. Позже тревога продолжилась на Туапсе и Анапу: в Туапсинском округе было неспокойно с 15:52 до 17:23, а в Анапе сирены вновь завыли в 18:45.

На курортах Кубани такая ситуация становится уже почти привычной. С начала сезона сирены здесь включаются практически каждый день, а беспилотная опасность все чаще превращается в часть повседневной жизни Черноморского побережья.

Во время тревог в аэропортах вводятся ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Туристов и жителей просят покидать пляжи, когда звучат сигналы оповещения, и следить за официальными сообщениями.

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