ВСУ атакуют курорты Кубани: сирены воют утром и вечером

На курортах Кубани такая ситуация становится уже почти привычной. С начала сезона сирены здесь включаются практически каждый день, а беспилотная опасность все чаще превращается в часть повседневной жизни Черноморского побережья.
Во время тревог в аэропортах вводятся ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Туристов и жителей просят покидать пляжи, когда звучат сигналы оповещения, и следить за официальными сообщениями.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше