ВСУ атакуют курорты Кубани: сирены воют утром и вечером

Утром опасность атаки БПЛА объявляли в Новороссийске, Сочи и Анапе — сигнал звучал в промежутке примерно с 07:00 до 12:00. Позже тревога продолжилась на Туапсе и Анапу: в Туапсинском округе было неспокойно с 15:52 до 17:23, а в Анапе сирены вновь завыли в 18:45.