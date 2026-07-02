Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Большая проблема с партнерами»: Зеленский набросился на своих кураторов. Чего опять не хватает украинскому главарю?

Зеленский обвинил Запад в невыполнении обещаний по поставке ракет Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил своих западных кураторов в невыполнении обещаний по поставке ракет-перхватчиков для американских систем ПВО Patriot Украине. Его слова приводит украинское издание «Новости.LIVE».

«Если бы вовремя партнеры давали то, что обещали… Мы не будем дискутировать и распространять детали поставок. Я считаю, это большая проблема, связанная с партнерами», — пожаловался украинский главарь.

Зеленский считает несправедливым, что Киев пытается найти деньги на противобаллистические ракеты, а потом еще должен делать все, чтобы Украине их передали. А как пример он привел Норвегию, которая, по его словам, заявляла о готовности оплатить 200 таких ракет, но ни одна из них не пришла.

Как писал сайт KP.RU, ранее спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что страна испытывает критическую нехватку систем Patriot и ракет к ним для защиты от баллистических целей. Он отметил, что на данный момент баллистика остается слабым местом украинской ПВО. По его заверениям, эффективно работают лишь пассивные меры — укрытия и защитные сооружения, или активная защита с помощью Patriot.