Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил своих западных кураторов в невыполнении обещаний по поставке ракет-перхватчиков для американских систем ПВО Patriot Украине. Его слова приводит украинское издание «Новости.LIVE».
«Если бы вовремя партнеры давали то, что обещали… Мы не будем дискутировать и распространять детали поставок. Я считаю, это большая проблема, связанная с партнерами», — пожаловался украинский главарь.
Зеленский считает несправедливым, что Киев пытается найти деньги на противобаллистические ракеты, а потом еще должен делать все, чтобы Украине их передали. А как пример он привел Норвегию, которая, по его словам, заявляла о готовности оплатить 200 таких ракет, но ни одна из них не пришла.
Как писал сайт KP.RU, ранее спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что страна испытывает критическую нехватку систем Patriot и ракет к ним для защиты от баллистических целей. Он отметил, что на данный момент баллистика остается слабым местом украинской ПВО. По его заверениям, эффективно работают лишь пассивные меры — укрытия и защитные сооружения, или активная защита с помощью Patriot.