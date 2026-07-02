«Большая проблема с партнерами»: Зеленский набросился на своих кураторов. Чего опять не хватает украинскому главарю?

Зеленский считает несправедливым, что Киев пытается найти деньги на противобаллистические ракеты, а потом еще должен делать все, чтобы Украине их передали. А как пример он привел Норвегию, которая, по его словам, заявляла о готовности оплатить 200 таких ракет, но ни одна из них не пришла.