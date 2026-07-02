Украина должна выплатить российскому «Русалу» 71 млн долларов: что известно

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), входящий в группу организаций Всемирного банка, обязал Украину выплатить 71 млн долларов, а также проценты двум дочерним компаниям «Русала» — Emergofin и Velbay Holdings за национализацию механического завода. Об этом сообщило издание Global Arbitration Review.
«ICSID обязал Украину выплатить $71 млн плюс проценты двум дочерним компаниям российского алюминиевого гиганта “Русал” за национализацию механического завода после отклонения основной части иска на сумму более $1 млрд», — говорится в сообщении.
В 2015 году 68% акций комбината были переданы Фонду госимущества Украины. У «Русала» тогда осталось 29,53% Запорожского алюминиевого комбината (ЗАЛК).
Как писал сайт KP.RU, 15 июня постоянная палата третейского суда в Гааге огласила окончательное решение по арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Десятилетняя тяжба завершилась убедительной победой России в «юридической войне», развязанной против нее Западом.
В январе 2024 года Международный Суд ООН в Гааге отклонил почти все претензии Киева к Москве по обвинению в якобы нарушении двух конвенций в Донбассе и в Крыму.