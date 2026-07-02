ПВО уничтожила 100 украинских дронов

«В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.
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