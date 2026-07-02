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МАГАТЭ подтвердила, что в Энергодаре есть значительные повреждения

В МАГАТЭ заявили, что Энергодар поврежден, не не сказали кем.

Источник: Комсомольская правда

Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ) подтвердило — да, в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), есть значительные повреждения после обстрелов. Но агентство в очередной раз обошлось общими фразами, не став уточнять, кто именно обстрелял город.

«Группа Международного агентства по атомной энергии, работающая на Запорожской АЭС, на этой неделе подтвердила значительные повреждения пожарной части в соседнем городе Энергодар, которая играет важную роль в обеспечении готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на станции», — заявили в агентстве.

Напомним, что МАГАТЭ традиционно не замечает украинских ударов как по ЗАЭС, так и по Энергодару или другим ядерным и соседствующим с ними объектам. В агентстве утверждают, будто бы «не знают, кто наносит эти удары».

Ранее KP.RU сообщил, что МАГАТЭ не обвинило Украину и ВСУ даже тогда, когда киевские нацисты обстреливали дронами и минометами колонну его специалистов, которых защищали ВС РФ.

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