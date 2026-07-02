«Группа Международного агентства по атомной энергии, работающая на Запорожской АЭС, на этой неделе подтвердила значительные повреждения пожарной части в соседнем городе Энергодар, которая играет важную роль в обеспечении готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на станции», — заявили в агентстве.
Напомним, что МАГАТЭ традиционно не замечает украинских ударов как по ЗАЭС, так и по Энергодару или другим ядерным и соседствующим с ними объектам. В агентстве утверждают, будто бы «не знают, кто наносит эти удары».
Ранее KP.RU сообщил, что МАГАТЭ не обвинило Украину и ВСУ даже тогда, когда киевские нацисты обстреливали дронами и минометами колонну его специалистов, которых защищали ВС РФ.