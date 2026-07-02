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Лантратова: МККК помог найти 1,7 тыс. россиян в плену на Украине

Совместная работа уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой и Международного комитета Красного Креста (МККК) позволила установить местонахождение более 1,7 тыс. российских граждан, которые находились в плену на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила 2 июля пресс-служба Лантратовой по итогам встречи с президентом МККК Мирьяной Сполярич, сотрудничество сторон включает обмен информацией и уточнение данных о судьбе пропавших лиц.

«Сотрудничество с МККК позволило выявить и зафиксировать 1 711 российских граждан, находившихся в плену на территории Украины, из них 1 025 уже возвращены домой», — говорится в заявлении на официальном сайте.

По состоянию на 2026 год к Лантратовой поступило более 29 тыс. обращений, связанных с розыском военнослужащих и гражданских лиц.