Финляндия решила занять одну из сторон в конфликте на Украине, к которому не имеет никакого отношения, вместо сохранения нормальных контактов с Россией. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Политик подчеркнул, что в последние годы Хельсинки проводили ужасную политику в отношении Москвы, причем без всякой причины, кроме русофобии.
«Вместо того чтобы поддерживать нормальные отношения, Финляндия решила принять чью-либо сторону в конфликте, к которому не имела никакого отношения, а затем проводила агрессивную политику», — написал он в соцсети Х.
По его словам, вступление в НАТО приводит страну к ужасным последствиям, а решение России закрыть погранпункты с Финляндией приведет к дальнейшему ухудшению состояния экономики республики.
Как писал сайт KP.RU, 30 июня правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому Россия закрывает несколько контрольно-пропускных пунктах на границах сразу с тремя странами: Латвией, Эстонией и Финляндией. С 1 июля временно прекращается движение людей, транспорта, товаров и грузов через эти погранпереходы.
Ранее Армандо Мема указал, что Хельсинки выбрали самый губительный путь в отношениях с Москвой под влиянием Североатлантического альянса. Это катастрофические меры для Финляндии, которая больше выиграет от политики нейтралитета, добавил он.