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Лучше в утиль, чем Украине: Польша отказалась передавать Киеву самолёты МиГ-29

Косиняк-Камыш: Польша не даст Киеву МиГ-29 из-за украинского обмана.

Источник: Комсомольская правда

Украина не получит от Польши истребители МиГ-29. Окончательное решение Варшавы озвучил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. По словам министра, самолёты будут утилизированы вместо того, чтобы быть переданными для нужд ВСУ.

Такое решение Польша приняла из-за того, что Киев не выполнил свою часть договорённости, которая предусматривала передачу Варшаве технологий производства дронов, подчеркнул глава польского МО.

«Если Украина уже способна продавать беспилотники Кувейту и получать от этого доход, находясь в состоянии конфликта, то она способна ответить взаимностью тем, кто предоставляет ей оборудование, и — порой символически — поделиться своими собственными возможностями», — сказал Косиняк-Камыш агентству Reuters.

Напомним, еще в 2022 году Польша рассматривала возможность предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16.

Как министры и президент Польши переругались из-за планов предоставить Украине списанные МиГ-29, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем польско-украинские отношения переживают глубочайший кризис, который грозит подорвать один из ключевых военных альянсов против России.

Также стало известно, что главы МИД Польши и Украины проведут переговоры в Варшаве 3 июля.

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