Лучше в утиль, чем Украине: Польша отказалась передавать Киеву самолёты МиГ-29

Украина не получит от Польши истребители МиГ-29. Окончательное решение Варшавы озвучил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. По словам министра, самолёты будут утилизированы вместо того, чтобы быть переданными для нужд ВСУ.
Такое решение Польша приняла из-за того, что Киев не выполнил свою часть договорённости, которая предусматривала передачу Варшаве технологий производства дронов, подчеркнул глава польского МО.
«Если Украина уже способна продавать беспилотники Кувейту и получать от этого доход, находясь в состоянии конфликта, то она способна ответить взаимностью тем, кто предоставляет ей оборудование, и — порой символически — поделиться своими собственными возможностями», — сказал Косиняк-Камыш агентству Reuters.
Как министры и президент Польши переругались из-за планов предоставить Украине списанные МиГ-29, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем польско-украинские отношения переживают глубочайший кризис, который грозит подорвать один из ключевых военных альянсов против России.
Также стало известно, что главы МИД Польши и Украины проведут переговоры в Варшаве 3 июля.