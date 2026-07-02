В Лисичанске госпитализированы девять пострадавших от удара ВСУ: дрон атаковал маршрутку

Территория ЛНР вновь подверглась ударам со стороны ВСУ. От атаки на Лисичанск вечером 2 июня пострадали не менее девяти человек. Из них трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Так сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.