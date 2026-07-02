В Лисичанске госпитализированы девять пострадавших от удара ВСУ: дрон атаковал маршрутку

Территория ЛНР вновь подверглась ударам со стороны ВСУ. От атаки на Лисичанск вечером 2 июня пострадали не менее девяти человек. Из них трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Так сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Уточняется, что удар пришелся по маршрутному такси. Раненые получили травмы разной степени тяжести. Следователи фиксируют последствия атаки ВСУ.
«В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии», — оповестил Алексей Кузнецов.
Украинский беспилотник также атаковал белорусский рейсовый автобус. Он следовал из Минска в Анапу. ЧП случилось в Брянской области. Транспортное средство проходило официальное оформление в российском регионе в момент удара.