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Белорусская фура сгорела после удара БПЛА по автобусу в Брянской области

Первый информационный: Три белорусских фуры атакованы БПЛА в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

Три белорусских большегрузных автомобиля попали под удар, когда БПЛА атаковал автобус с туристами в Брянской области. Об этом информирует телеканал «Первый информационный».

«Удар пришёлся по трём белорусским фурам — одна из них сгорела полностью», — сказано в сюжете белорусского телеканала.

В Telegram-канале телеканал распространил кадры с горящим грузовиком, предположительно, это пострадавший белорусский большегруз.

Напомним, в Брянской области 2 июля беспилотник ВСУ атаковал белорусский автобус с туристами, которые ехали на отдых.

Хронология атаки украинского беспилотника на белорусский автобус на границе с Брянской областью 2 июля 2026 здесь на KP.RU.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович обратился к белорусам после атаки БПЛА на автобус «Минск — Анапа» в Брянской области 2 июля и призвал воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.

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