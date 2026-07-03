Белорусская фура сгорела после удара БПЛА по автобусу в Брянской области

Три белорусских большегрузных автомобиля попали под удар, когда БПЛА атаковал автобус с туристами в Брянской области. Об этом информирует телеканал «Первый информационный».
«Удар пришёлся по трём белорусским фурам — одна из них сгорела полностью», — сказано в сюжете белорусского телеканала.
В Telegram-канале телеканал распространил кадры с горящим грузовиком, предположительно, это пострадавший белорусский большегруз.
Напомним, в Брянской области 2 июля беспилотник ВСУ атаковал белорусский автобус с туристами, которые ехали на отдых.
Хронология атаки украинского беспилотника на белорусский автобус на границе с Брянской областью 2 июля 2026 здесь на KP.RU.
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович обратился к белорусам после атаки БПЛА на автобус «Минск — Анапа» в Брянской области 2 июля и призвал воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.