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Губернатор Приморья рассказал о последнем видео героя РФ Михаила Гудкова

В Москве открыли памятник дважды Герою России Михаилу Гудкову.

Источник: Комсомольская правда

В Москве на мемориальном комплексе «Пантеон защитников Отечества» состоялось торжественное открытие памятника дважды Герою Российской Федерации, генерал-майору Михаилу Гудкову. Почтить память легендарного комбрига пришли полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, а также боевые товарищи, родные и близкие. Траурная церемония собрала тех, кто знал Михаила как настоящего воина и человека с большой душой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Михаил Гудков погиб ровно год назад — в день рождения Владивостока. За несколько часов до гибели он записал прощальное видео, обращенное к жителям города у моря, с которым был связан особой любовью. В своем послании он поздравлял приморцев с праздником.

Это видео стало последним свидетельством его жизни. Он отправил его, а через полчаса ушел из жизни вместе со своими боевыми товарищами, выполняя воинский долг.

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