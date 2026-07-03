Российские военные берут в клещи населённый пункт Николаевка после освобождения Пискуновки в ДНР. Ситуацию прокомментировал сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«С освобождением Пискуновки начали вырисовываться клещи вокруг населенного пункта Николаевка — последним восточным форпостом населенного пункта Славянск», — сказал Марочко ТАСС.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном украинским силам Славянске Донецкой Народной Республики начали демонтировать медицинское оборудование местного родильного дома. Данные действия связаны с приближением линии боевого соприкосновения.
Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации хорошим темпом двигаются к Славянску, до него остается примерно 8−9 километров.
Тем временем украинские полицейские принудительно выселяют жителей Черниговской области из своих домов и квартир для размещения ВСУ, а заодно — и поиска дезертиров.