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Берут в клещи последний форпост: Марочко рассказал о ситуации вокруг Славянска

Марочко: ВС РФ берут в клещи Николаевку — последний форпост ВСУ у Славянска.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные берут в клещи населённый пункт Николаевка после освобождения Пискуновки в ДНР. Ситуацию прокомментировал сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением Пискуновки начали вырисовываться клещи вокруг населенного пункта Николаевка — последним восточным форпостом населенного пункта Славянск», — сказал Марочко ТАСС.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном украинским силам Славянске Донецкой Народной Республики начали демонтировать медицинское оборудование местного родильного дома. Данные действия связаны с приближением линии боевого соприкосновения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации хорошим темпом двигаются к Славянску, до него остается примерно 8−9 километров.

Тем временем украинские полицейские принудительно выселяют жителей Черниговской области из своих домов и квартир для размещения ВСУ, а заодно — и поиска дезертиров.