Водители и пассажир пострадали при атаке на белорусский автобус: о последствиях удара ВСУ

В Брянской области 2 июля пострадали граждане Беларуси. Следовавший по маршруту «Минск — Гомель — Анапа» автобус был атакован боевиками ВСУ. В результате пострадали три человека. Об этом оповестил канал «Первый информационный».
Так, атака на рейсовый автобус совершена в полдень 2 июля. Ранения в результате удара дрона получили два водителя и пассажир. Во время удара автобус проходил официальное оформление на пограничном переходе. Он следовал по утвержденному маршруту.
Гомельский облисполком уже подтвердил атаку БПЛА на пассажирский автобус. Всего в салоне, по его данным, находилось 19 человек.
«Сегодня в 11:55 на таможенном переходе “Красный камень” в Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику и следовавший по маршруту “Минск — Гомель — Анапа”, — оповестили в региональной администрации.
Пострадавшими стали уроженцы Гомельской области Беларуси. Им оказана медицинская помощь. Известно, что взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.
Помимо автобуса, под обстрел в Брянской области попали три белорусских большегруза.
После атаки БПЛА погранпереход «Красный камень» закрыли. На подъезде к нему скопилась очередь легковых автомобилей и автобусов. Пострадавших пассажиров из Беларуси забрали на резервном транспорте. Шестерых россиян поместили в пункте временного размещения. В приемное отделение Гомельской областной клинической больницы доставили трех пострадавших.
Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук подчеркнул, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по гражданским лицам. Осколочные ранения получили два водителя автобуса. На место незамедлительно прибыла медицинская бригада, уведомил врио губернатора.
Известно, что одна из попавших под обстрел в Брянской области фур сгорела. Белорусский большегруз получил серьезные повреждения. О состоянии двух других фур не сообщается. Грузовики находились вблизи места удара по гражданскому автобусу.