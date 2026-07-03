Разведчик из Нукутского района погиб в зоне проведения СВО

Александр Молотов родился 26 апреля 1999 года в селе Тангуты Нукутского района. После окончания в 2017 году местной средней школы поступил в Иркутский государственный аграрный университет на специальность «Агроинженер». В октябре 2023 Александр Молотов принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. Военную службу проходил в Нижегородской области пулеметчиком. Ефрейтор был награждён медалями «Участнику специальной военной операции» и «За боевое отличие».