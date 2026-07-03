Разведчик из Нукутского района погиб в зоне проведения СВО

IrkutskMedia, 3 июля. Военнослужащий из Нукутского района Александр Молотов погиб в ходе специальной военной операции. Прощание с павшим бойцом прошло 30 июня, сообщили в пресс-службе администрации района.
Александр Молотов родился 26 апреля 1999 года в селе Тангуты Нукутского района. После окончания в 2017 году местной средней школы поступил в Иркутский государственный аграрный университет на специальность «Агроинженер». В октябре 2023 Александр Молотов принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. Военную службу проходил в Нижегородской области пулеметчиком. Ефрейтор был награждён медалями «Участнику специальной военной операции» и «За боевое отличие».
17 июня 2026 года старший разведчик Александр Молотов героически погиб. Посмертно награждён Орденом Мужества.