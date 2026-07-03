Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведчик из Нукутского района погиб в зоне проведения СВО

Прощание с павшим военнослужащим прошло 30 июня.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 3 июля. Военнослужащий из Нукутского района Александр Молотов погиб в ходе специальной военной операции. Прощание с павшим бойцом прошло 30 июня, сообщили в пресс-службе администрации района.

Александр Молотов родился 26 апреля 1999 года в селе Тангуты Нукутского района. После окончания в 2017 году местной средней школы поступил в Иркутский государственный аграрный университет на специальность «Агроинженер». В октябре 2023 Александр Молотов принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. Военную службу проходил в Нижегородской области пулеметчиком. Ефрейтор был награждён медалями «Участнику специальной военной операции» и «За боевое отличие».

17 июня 2026 года старший разведчик Александр Молотов героически погиб. Посмертно награждён Орденом Мужества.