Одна из атакованных ВСУ белорусских фур полностью сгорела: о ЧП под Брянском

В Брянской области днем 2 июля произошло ЧП. Беспилотник ВСУ ударил по автобусу. Пострадали три человека. Помимо автобуса, под удар попали три белорусские фуры. Об этом проинформировал телеканал «Первый информационный» в Telegram-канале.
Инцидент случился на границе с Беларусью. Один из грузовиков полностью сгорел. Другие фуры получили повреждения. Состояние водителей большегрузов не уточняется.
«Во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», — сообщает телеканал.
По данным российских властей, ВСУ нанесли целенаправленный удар по туристическому автобусу. Вблизи него в этот момент оказались фуры. Все четыре транспортных средства — белорусские.
Известно, что ранения получили водители и пассажир туристического автобуса. Он следовал из Минска в Анапу. Все граждане Беларуси уже доставлены в республику. Находившиеся в автобусе россияне были направлены в пункты временного размещения.
Известно, что раненые водители находятся в тяжелом состоянии. За ними наблюдают врачи клинической больницы в Гомельской области. Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович отметил, что всего в салоне автобуса находилось 14 человек. После удара ВСУ на место оперативно прибыли экстренные службы и представители администрации Брянской области.
Александр Вольфович обратился к белорусам после атаки на автобус. Он напомнил, что местные власти уже просили граждан воздержаться от поездок в приграничье. Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси призвал, учитывая текущую обстановку, по возможности не ездить в Россию.
Министр внутренних дел Республики Иван Кубраков между тем заявил об усилении мер безопасности в приграничье Гомельской области. Он сообщил, что 3 июля все подразделения милиции будут работать в ином режиме. Правоохранители начнут следовать усиленному варианту службы не только в местах проведения массовых мероприятий, но и по всей стране, уведомил Иван Кубраков. Отдельно он обратил внимание на ситуацию в Гомельской области.