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ВС РФ уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Операторы дронов группировки «Восток» уничтожили украинские пункты управления дронами в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В Днепропетровской области расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявили пункты управления беспилотниками ВСУ. На пунктах управления противника находились операторы дронов, средства связи, антенны и оборудование для управления БПЛА. По обнаруженным объектам нанесены комбинированные удары FPV-дронами и тяжелыми аппаратами самолетного типа “Молния”, — сказано в сообщении.

Кроме того, расчеты разведывательных БПЛА группировки выявили опорные пункты ВСУ, оборудованные в лесополосах на Запорожье. На позициях противника были вскрыты укрепленные укрытия, огневые точки и ходы сообщения. По целям отработали расчеты 152-мм буксируемых орудий «Мста-Б».

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