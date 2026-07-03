ВС РФ уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Днепропетровской области

«В Днепропетровской области расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявили пункты управления беспилотниками ВСУ. На пунктах управления противника находились операторы дронов, средства связи, антенны и оборудование для управления БПЛА. По обнаруженным объектам нанесены комбинированные удары FPV-дронами и тяжелыми аппаратами самолетного типа “Молния”, — сказано в сообщении.
Кроме того, расчеты разведывательных БПЛА группировки выявили опорные пункты ВСУ, оборудованные в лесополосах на Запорожье. На позициях противника были вскрыты укрепленные укрытия, огневые точки и ходы сообщения. По целям отработали расчеты 152-мм буксируемых орудий «Мста-Б».