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FPV-дроны уничтожили наземные робокомплексы ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили на добропольском направлении наземные робототехнические комплексы ВСУ вместе с грузами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе боевой работы операторы ударных FPV-дронов уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ, предназначенные для доставки боеприпасов, продовольствия и имущества на передовые позиции», — информировали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что расчеты разведывательных беспилотников вскрыли движение роботизированных комплексов противника на маршрутах снабжения и в тыловых районах. Расчеты ударных FPV-дронов подняли в небо дежурные беспилотники и нанесли высокоточные удары по выявленным целям. Уничтожение комплексов осуществлялось вместе с перевозимым грузом, что позволило лишить противника значительного количества боеприпасов и материальных средств.

В МО РФ отметили, что операторы FPV-дронов в круглосуточном режиме ведут охоту за объектами противника как в прифронтовой зоне, так и в глубине его обороны. Систематическое уничтожение НРТК наносит серьезный урон по логистике ВСУ и способствует успешному продвижению штурмовых подразделений на добропольском направлении.