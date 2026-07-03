FPV-дроны уничтожили наземные робокомплексы ВСУ на добропольском направлении

«В ходе боевой работы операторы ударных FPV-дронов уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ, предназначенные для доставки боеприпасов, продовольствия и имущества на передовые позиции», — информировали в военном ведомстве.
В министерстве уточнили, что расчеты разведывательных беспилотников вскрыли движение роботизированных комплексов противника на маршрутах снабжения и в тыловых районах. Расчеты ударных FPV-дронов подняли в небо дежурные беспилотники и нанесли высокоточные удары по выявленным целям. Уничтожение комплексов осуществлялось вместе с перевозимым грузом, что позволило лишить противника значительного количества боеприпасов и материальных средств.
В МО РФ отметили, что операторы FPV-дронов в круглосуточном режиме ведут охоту за объектами противника как в прифронтовой зоне, так и в глубине его обороны. Систематическое уничтожение НРТК наносит серьезный урон по логистике ВСУ и способствует успешному продвижению штурмовых подразделений на добропольском направлении.