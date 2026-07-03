FPV-дроны уничтожили наземные робокомплексы ВСУ на добропольском направлении

В МО РФ отметили, что операторы FPV-дронов в круглосуточном режиме ведут охоту за объектами противника как в прифронтовой зоне, так и в глубине его обороны. Систематическое уничтожение НРТК наносит серьезный урон по логистике ВСУ и способствует успешному продвижению штурмовых подразделений на добропольском направлении.