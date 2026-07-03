ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

«В ходе воздушной разведки операторами БПС были выявлены позиции, с которых осуществлялось управление подразделениями ВСУ, и антенны для усиления сигнала связи. После получения передачи координат цель была оперативно поражена FPV-дронами», — сказано в сообщении.
Удары наносились FPV-дронами и БПЛА самолетного типа «Молния», снаряженными осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью.
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