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ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Операторы дронов группировки войск «Север» уничтожили украинский пункт управления в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе воздушной разведки операторами БПС были выявлены позиции, с которых осуществлялось управление подразделениями ВСУ, и антенны для усиления сигнала связи. После получения передачи координат цель была оперативно поражена FPV-дронами», — сказано в сообщении.

Удары наносились FPV-дронами и БПЛА самолетного типа «Молния», снаряженными осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью.

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