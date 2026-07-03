Украинские спецслужбы выполняют роль так называемой «крыши» для мошеннических колл-центров. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Без крышевания со стороны спецслужб, в частности СБУ, работа такого бизнеса в таких масштабах быть не могла», — аргументировал своё мнение Мирошник в беседе с РИА Новости.
Также Мирошник указал на возможную причастность к этому бизнесу украинского бизнесмена Ермолаева, на которого было совершено покушение в Монако.
По его словам, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого в понедельник было совершено покушение, тоже имел отношение к этому бизнесу.
Ранее «грабители старух» из украинских колл-центров рассказали, как устроена империя мошенников, по их словам, в доле даже генпрокурор.
В то же время на Украине признали, что в стране стало слишком много мошеннических колл-центров.
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