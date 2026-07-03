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Мирошник рассказал, кто координирует действия мошеннических колл-центров на Украине

Мирошник: СБУ крышуют колл-центры мошенников на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Украинские спецслужбы выполняют роль так называемой «крыши» для мошеннических колл-центров. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Без крышевания со стороны спецслужб, в частности СБУ, работа такого бизнеса в таких масштабах быть не могла», — аргументировал своё мнение Мирошник в беседе с РИА Новости.

Также Мирошник указал на возможную причастность к этому бизнесу украинского бизнесмена Ермолаева, на которого было совершено покушение в Монако.

По его словам, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого в понедельник было совершено покушение, тоже имел отношение к этому бизнесу.

Ранее «грабители старух» из украинских колл-центров рассказали, как устроена империя мошенников, по их словам, в доле даже генпрокурор.

В то же время на Украине признали, что в стране стало слишком много мошеннических колл-центров.

Как украинские аферисты под видом экстрасенсов украли у литовцев 160 тысяч евро, читайте здесь на KP.RU.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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