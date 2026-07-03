Операторы FPV-дронов «Запада» сорвали ротацию ВСУ на окраине Красного Лимана

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” срывают все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию, подвоз боеприпасов и материальных средств на окраины Красного Лимана», — информировали в ведомстве. На кадрах объективного контроля — прямые попадания FPV-дронов и уничтожение пикапов и квадроциклов ВСУ, которые использовались для подвоза личного состава и материальных средств", — говорится в сообщении ведомства.