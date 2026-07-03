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Операторы FPV-дронов «Запада» сорвали ротацию ВСУ на окраине Красного Лимана

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ на окраине Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” срывают все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию, подвоз боеприпасов и материальных средств на окраины Красного Лимана», — информировали в ведомстве. На кадрах объективного контроля — прямые попадания FPV-дронов и уничтожение пикапов и квадроциклов ВСУ, которые использовались для подвоза личного состава и материальных средств", — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 236-й гвардейской артиллерийской бригады точным залпом 220-мм реактивных снарядов ликвидировал пункт управления беспилотной авиацией и живую силу ВСУ. Уничтожение пункта обеспечило дальнейшее продвижение штурмовых подразделений группировки на краснолиманском направлении.