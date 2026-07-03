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Силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе» сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников, летевших на Москву.

Источник: РИА "Новости"

«Сбиты еще два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Позже мэр сообщил еще о двух сбитых на подлете к Москве БПЛА.

Ранее Собянин сообщал о двух сбитых беспилотниках.

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