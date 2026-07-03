БПЛА повредили жилые дома в Приморско-Ахтарске, идёт ликвидация последствий

Обломки БПЛА упали в Приморско-Ахтарске на Кубани в ночь на пятницу 3 июля. Об этом информирует оперативный штаб региона. Сообщается, что фрагменты дронов найдены по девяти адресам.
«В Приморско-Ахтарске обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотников упали по девяти адресам. В результате в некоторых частных домах повреждено остекление и кровля. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП — подача электроэнергии не прерывалась», — сказано в релизе, опубликованном на платформе «Макс».
Люди при этом не пострадали, уточнили в оперштабе.
Накануне в ночь на 2 июля в Ленинградской области объявляли опасность атаки БПЛА, российские силы ПВО сбили семь украинских дронов.
Также сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область: один человек погиб, повреждены жилые дома.