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Обломки БПЛА обнаружили в Приморско-Ахтарске

В Приморско-Ахтарске обломки БПЛА упали по девяти адресам.

Обломки БПЛА обнаружили в Приморско-Ахтарске. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фрагменты дронов упали по девяти адресам. В нескольких частных домах повреждено остекление и кровля. Пострадавших нет.

Кроме того, повреждены газовая труба и опора ЛЭП. Но подача электроэнергии не приостанавливалась.

«На местах работают оперативные и специальные службы», — сообщили в региональном оперативном штабе.

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