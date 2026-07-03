Российский солдат с палкой против дрона ВСУ: кто победил

Российский военнослужащий сбил украинский FPV-дрон при помощи палки. Историю рассказывает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным Дава. По словам Давы, речь идёт о его сослуживце, военнослужащем группировки войск РФ «Восток».
«Сослуживец подпустил к себе птицу поближе и ударил палкой, сбил птичку», — рассказал Дава.
Инцидент произошёл в районе населённого пункта Ровное Запорожской области во время штурмовых действий.
Дава рассказал, что российские военнослужащие проходят обучение, как действовать при атаке FPV-дронов.
«Нас обучают, что с дронами надо биться, убегать нет смысла», — резюмировал боец.
Ранее 18-летний морпех уничтожил беспилотник ВСУ Shark на добропольском направлении. Молодой боец 61-й гвардейской бригады морской пехоты недавно прибыл и прошёл ускоренную подготовку.
Напомним, за сбитый БПЛА противника российские бойцы получают премии по 100 тысяч рублей.
Тем временем военные показали тренировку огневых групп по борьбе с БПЛА под Петербургом. Бойцов обучают обращаться с мощными пулеметами.