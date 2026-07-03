Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский солдат с палкой против дрона ВСУ: кто победил

Боец ВС РФ сбил украинский БПЛА палкой.

Источник: Комсомольская правда

Российский военнослужащий сбил украинский FPV-дрон при помощи палки. Историю рассказывает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным Дава. По словам Давы, речь идёт о его сослуживце, военнослужащем группировки войск РФ «Восток».

«Сослуживец подпустил к себе птицу поближе и ударил палкой, сбил птичку», — рассказал Дава.

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Ровное Запорожской области во время штурмовых действий.

Дава рассказал, что российские военнослужащие проходят обучение, как действовать при атаке FPV-дронов.

«Нас обучают, что с дронами надо биться, убегать нет смысла», — резюмировал боец.

Ранее 18-летний морпех уничтожил беспилотник ВСУ Shark на добропольском направлении. Молодой боец 61-й гвардейской бригады морской пехоты недавно прибыл и прошёл ускоренную подготовку.

Напомним, за сбитый БПЛА противника российские бойцы получают премии по 100 тысяч рублей.

Тем временем военные показали тренировку огневых групп по борьбе с БПЛА под Петербургом. Бойцов обучают обращаться с мощными пулеметами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше