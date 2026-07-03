Собянин: сбиты четыре БПЛА на подлете к Москве, идет работа ПВО

Столичные силы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ. В течение ночи уничтожены четыре летевших на Москву БПЛА. Дроны сбиты в промежуток с 2:15 до 6:00. О ликвидации беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в «Макс».
В связи с этим несколько столичных аэропортов временно работают в ограниченном режиме. Авиагавани Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. К настоящему моменту отражены две волны БПЛА.
«Сбиты ещё два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уведомил к 6 утра Сергей Собянин.
Днем 2 июля над регионами России ликвидировали 100 украинских дронов. Беспилотники перехвачены в период с 8.00 до 20.00. БПЛА ликвидированы над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской и Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и акваториями Черного и Азовского морей.