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Собянин: сбиты четыре БПЛА на подлете к Москве, идет работа ПВО

На подлете к Москве ночью 3 июля сбили четыре БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Столичные силы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ. В течение ночи уничтожены четыре летевших на Москву БПЛА. Дроны сбиты в промежуток с 2:15 до 6:00. О ликвидации беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в «Макс».

В связи с этим несколько столичных аэропортов временно работают в ограниченном режиме. Авиагавани Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. К настоящему моменту отражены две волны БПЛА.

«Сбиты ещё два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уведомил к 6 утра Сергей Собянин.

Днем 2 июля над регионами России ликвидировали 100 украинских дронов. Беспилотники перехвачены в период с 8.00 до 20.00. БПЛА ликвидированы над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской и Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и акваториями Черного и Азовского морей.

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