Белгород подвергся ракетной атаке: один человек погиб, есть повреждения

Белгород ночью 3 июля подвергся атаке украинских ракет. В результате прилета снаряда погибла жительница города. Есть повреждения на земле. Об этом информирует оперштаб Белгородской области в «Макс».
В Белгороде также произошел пожар на территории инфраструктурного объекта. Повреждения получили пять гражданских автомобилей.
«Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения», — уведомил региональный оперштаб.
Ночью и утром ПВО также работает в Подмосковье. На подлете к столице сбили шесть дронов ВСУ. Столичные аэропорты Домодедово и Внуково временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.