Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгород подвергся ракетной атаке: один человек погиб, есть повреждения

Жительница Белгорода погибла при ракетном ударе ВСУ по городу.

Источник: Комсомольская правда

Белгород ночью 3 июля подвергся атаке украинских ракет. В результате прилета снаряда погибла жительница города. Есть повреждения на земле. Об этом информирует оперштаб Белгородской области в «Макс».

В Белгороде также произошел пожар на территории инфраструктурного объекта. Повреждения получили пять гражданских автомобилей.

«Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения», — уведомил региональный оперштаб.

Ночью и утром ПВО также работает в Подмосковье. На подлете к столице сбили шесть дронов ВСУ. Столичные аэропорты Домодедово и Внуково временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.