Новости Крыма 3 июля: БПЛА, бензин по QR-кодам, фейки и аварийный роуминг

Что касается поездов в Крым и обратно, продажа билетов на них будет открываться не за 90 суток, а за 45. В компании «Гранд Сервис Экспресс» уточнили, что это сделано для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, расписание некоторых поездов потребует корректировки.