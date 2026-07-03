Новости Крыма 3 июля: БПЛА, бензин по QR-кодам, фейки и аварийный роуминг

Что происходит в Крыму и Севастополе сегодня, 3 июля 2026 года. Из-за режима чрезвычайной ситуации на полуострове вводят электронные талоны и QR-коды на бензин, меняют расписание поездов и электричек, а в ряде городов отключают свет и воду. «АиФ-Крым» собрал главные новости полуострова: сводку Минобороны, данные ФСБ о задержании диверсантов, актуальную информацию о работе Крымского моста, общественного транспорта и связи.
Сводка Минобороны: сколько БПЛА сбили над Крымом.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, с вечера 2 июля до 7 часов 3 июля дежурными средствами ПВО над Крымом, Черным и Азовским морями и Краснодарским краем были перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Глава республики Крым Сергей Аксенов в обращении к населению подчеркнул, что враг тестирует на крымчанах новые технологии ведения дроновой войны. Однако и система противодействия совершенствуется, отметил Аксенов.
Силовики задержали сотрудничавших с СБУ предателей. У россиян 1968 и 1986 годов рождения изъяли более трех килограммов взрывчатого вещества и компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства.
«Подозреваемые, являясь агентами ГУР МО Украины, собирали и пересылали куратору посредством мессенджера Telegram информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов Вооруженных Сил Российской Федерации и критически важной инфраструктуры, а также передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту», — рассказали в пресс-службе ФСБ России.
Возбуждены уголовные дела о госизмене и незаконном хранении взрывчатых веществ, а задержанные активно сотрудничают со следствием.
Электрички Севастополя и автобусы: новые маршруты.
Затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра с обеих сторон Крымского моста нет.
С 3 июля конечной станцией для следующих в Севастополь пригородных электричек будет «Инкерман-1». Оттуда же будут отправляться электропоезда на Симферополь и Евпаторию.
По информации пресс-службы правительства Севастополя, от станции «Инкерман-1» 3 июля будет отправляться пригородный поезд из Севастополя в Симферополь на 11.18.
Электрички из Симферополя в 08.30 и 10.40 еще прибудут на железнодорожный вокзал Севастополя, но на 12.17 и последующие будут приходить уже на «Инкерман-1».
Для удобства пассажиров, временно изменены схемы движения автобусных маршрутов № 92 и № 103. Теперь в оба направления они будут доходить до остановок «Инкерман-1» и разворачиваться на ул. Линейной.
Отмечается, что маршруты этих автобусов проходят через остановки возле крупного транспортно-пересадочного узла на 5-м километре, где пассажиры смогут пересесть на иные маршруты,
Добраться до остановки «Инкерман-1» можно на автобусах № 21 и № 106.
В ближайшие дни организуют автобусный экспресс-маршрут «Железнодорожный вокзал — станция Инкерман-1». Его расписание будет подстроено под расписание электричек с учетом времени на дорогу.
Ознакомиться с расписаниями движения маршрутов № 21, 92, 103 и 106 пассажиры могут на сайте ГКУ «Дирекция». Расписание движения автобусов экспресс-маршрута будет опубликовано после его запуска.
Что касается поездов в Крым и обратно, продажа билетов на них будет открываться не за 90 суток, а за 45. В компании «Гранд Сервис Экспресс» уточнили, что это сделано для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, расписание некоторых поездов потребует корректировки.
В связи с предстоящей корректировкой расписания временно закрыта продажа билетов на следующие поезда:
№ ⅞ Санкт-Петербург — Севастополь / Керчь с 30 сентября;
№ 17/18 Симферополь / Керчь — Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы;
№ 27/28 Симферополь / Керчь — Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы;
№ 91/92 Севастополь / Керчь — Москва с 29 сентября из Крыма, с 30 сентября из Москвы.
Вплоть до 7 июля все поезда «Таврия» начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции «Керчь-Южная Новый парк». От Керчи и обратно пассажиры едут автобусами.
Дополнительный поезд Керчь — Санкт-Петербург совершит четыре рейса из Крыма: 10, 12, 14 и 16 июля. Дополнительный поезд Керчь — Москва выполнит четыре рейса: 2, 4, 6 и 8 июля.
Работа автобусов зависит от наличия топлива. Как будут курсировать троллейбусы — от мощностей на электрических сетях. При этом ежедневно в ручном режиме корректируется работа общественного транспорта.
Из соображений экономии временно приостановлена работа нескольких автобусных маршрутов:
№ 84 «ул. Горпищенко — ул. Шевченко»;
№ 113 «пл. Восставших — пл. Нахимова»;
№ 35 «2-е отделение Золотой балки — бухта Казачья»;
№ 72 «ТЦ Московский — Парк Патриот»;
№ 32Э «ул. Строительная — Балаклава».
Кроме того, отменен нерегулируемый автобусный маршрут № 137 «пл. Ушакова — п. Кача». Это позволит сохранить работу маршрутов № 36, № 38 и № 42, курсирующих по Северной стороне.
Бензин по QR-коду: как заправиться в Севастополе.
Топливо в Севастополе 3 июля будет продаваться по QR-кодам.
Напомним, продолжает действовать ограничение о заправке 20 литров в одну машину. Заправка в канистры по-прежнему под запретом.
Алгоритм действий:
Что касается республики Крым, из-за дефицита топлива продажа бензина на несколько дней полностью приостановлена. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что талонов в ближайшее время не будет.
Аварийный роуминг и связь: что делать крымчанам.
Ситуация с электроснабжением полуострова остается напряженной. Часть Крыма обесточена. По информации республиканского оперштаба, временно прекращена подача электроэнергии в Армянске, Красноперекопске, Джанкое, Джанкойском округе, Евпатории и округе, Сакском и Черноморском районах.
Сергей Аксенов поручил главам муниципалитетов помочь проживающим в негазифицированных населенных пунктах гражданам. Решения будут приниматься отдельно по каждому абоненту.
Перебои со светом влекут за собой отключение водоснабжения. В Армянске 3 и 4 июля из-за нестабильного электроснабжения вода будет подаваться по графику: в самом Армянске ресурс появится 3 июля с 16 до 22 часов. В селах городского округа Армянск — 4 июля с 18 до 22 часов. Абонентам рекомендовано экономно расходовать воду и сделать запас.
В некоторых районах полуострова наблюдаются перебои со связью. Для жителей Первомайского, Красноперекопского, Красногвардейского, Джанкойского районов и Армянска запустили аварийный роуминг.
Аксенов подчеркнул, что для бизнеса Армянска, Красноперекопска и Джанкоя разработают меры поддержки, а главной задачей представителей власти и депутатов является выстраивание полноценной решение волнующих людей вопросов.
Все, кто не будет участвовать в общественной жизни, в организации адресной, персональной помощи людям, в дальнейшей перспективе работать в Крыму не будут. Это долг, который нужно выполнять.
Осторожно, фейк: кто ходит по квартирам в Крыму.
Тем временем в мессенджерах, личных сообщениях и чатах распространяется фейковая информация о том, что неизвестные лица якобы обходят квартиры граждан и, представляясь сотрудниками органов внутренних дел, просят для проверки предъявить удостоверения личности в рамках предстоящей «переписи населения».
В пресс-службе республиканского МВД заверили, что данная информация не соответствует действительности. Крымчан и гостей полуострова призвали быть бдительными и не доверять непроверенным сообщениям.
Прогноз погоды: когда спадет жара в Севастополе.
На смену аномально жаркому концу июня пришел не менее жаркий июль. За последние 30 лет июль на полуострове потеплел на 1,5 градуса. Однако серьезных климатических аномалий в 2026 году не ожидается.
По 5 июля включительно в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Симферополе 3 июля осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3−8 м/с, днем 7−12 м/с. Воздух прогреется до +32…+34°.
В Севастополе дождей тоже не будет. Ветер ночью восточный, днем западный 3−8 м/с. Воздух прогреется до +30…+32°.