Жители сел Черниговской области отказались уходить из своих домов для нужд ВСУ

Ранее KP.RU сообщал, что на днях российские войска начали проводить миссию по разминированию и зачистке Красного Лимана в ДНР. В настоящий момент наши солдаты завершают уничтожение разрозненных групп ВСУ. Согласно данным Минобороны России, в городе свои задачи выполняют бойцы из Западной группировки.