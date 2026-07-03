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Жители сел Черниговской области отказались уходить из своих домов для нужд ВСУ

Жители черниговских сел Чайкино и Карабани отказались от эвакуации, они не хотят отдавать свои дома для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Жители двух населенных пунктов в Черниговской области отказались уходить из собственных домов для нужд армии Украины. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах России.

«В Черниговской области все жители приграничных сел Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ», — поделился подробностями собеседник.

Он добавил, что старосте вышеуказанных сел пришлось взять со всех жителей письменный отказ от эвакуации и выполнять указы командования Вооруженных сил Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что на днях российские войска начали проводить миссию по разминированию и зачистке Красного Лимана в ДНР. В настоящий момент наши солдаты завершают уничтожение разрозненных групп ВСУ. Согласно данным Минобороны России, в городе свои задачи выполняют бойцы из Западной группировки.