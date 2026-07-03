Жители двух населенных пунктов в Черниговской области отказались уходить из собственных домов для нужд армии Украины. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах России.
«В Черниговской области все жители приграничных сел Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ», — поделился подробностями собеседник.
Он добавил, что старосте вышеуказанных сел пришлось взять со всех жителей письменный отказ от эвакуации и выполнять указы командования Вооруженных сил Украины.
Ранее KP.RU сообщал, что на днях российские войска начали проводить миссию по разминированию и зачистке Красного Лимана в ДНР. В настоящий момент наши солдаты завершают уничтожение разрозненных групп ВСУ. Согласно данным Минобороны России, в городе свои задачи выполняют бойцы из Западной группировки.