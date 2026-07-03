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ВСУ атаковали в Брянской области фуры из Беларуси, одна из них сгорела

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Удар украинского беспилотника в Брянской области пришелся не только на автобус Минск — Гомель — Анапа, но и по трем белорусским фурам, сообщил телеканал «Первый информационный» в официальном Telegram-канале.

Источник: Sputnik.by

«Кроме автобуса, удар пришелся по трем белорусским фурам — одна из них сгорела полностью», — говорится в сообщении.

В четверг, 2 июля, произошел теракт украинских военных формирований против граждан Беларуси — в районе пункта пропуска «Красный камень» в Брянской области беспилотник ВСУ атаковал туристический автобус, направлявшийся из Минска в Анапу.

В попавшем под удар дрона автобусе было 19 пассажиров. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате удара пострадали граждане Беларуси. В автобусе ехали и граждане России.

Пострадавших белорусов доставили в Гомельскую областную клиническую больницу, однако после осмотра врачами и проведения необходимых обследований все трое отказались от госпитализации.

Это уже не первый подобный инцидент. Так, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с юными футболистами из Мозыря, направлявшимися на отдых в Геленджик. Тогда погибла женщина, еще шесть человек, в том числе пятеро детей, получили ранения.