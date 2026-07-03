ВСУ атаковали в Брянской области фуры из Беларуси, одна из них сгорела

«Кроме автобуса, удар пришелся по трем белорусским фурам — одна из них сгорела полностью», — говорится в сообщении.
В четверг, 2 июля, произошел теракт украинских военных формирований против граждан Беларуси — в районе пункта пропуска «Красный камень» в Брянской области беспилотник ВСУ атаковал туристический автобус, направлявшийся из Минска в Анапу.
В попавшем под удар дрона автобусе было 19 пассажиров. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате удара пострадали граждане Беларуси. В автобусе ехали и граждане России.
Пострадавших белорусов доставили в Гомельскую областную клиническую больницу, однако после осмотра врачами и проведения необходимых обследований все трое отказались от госпитализации.
Это уже не первый подобный инцидент. Так, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с юными футболистами из Мозыря, направлявшимися на отдых в Геленджик. Тогда погибла женщина, еще шесть человек, в том числе пятеро детей, получили ранения.