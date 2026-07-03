ВСУ атаковали в Брянской области фуры из Беларуси, одна из них сгорела

Это уже не первый подобный инцидент. Так, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с юными футболистами из Мозыря, направлявшимися на отдых в Геленджик. Тогда погибла женщина, еще шесть человек, в том числе пятеро детей, получили ранения.