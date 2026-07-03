Военный эксперт оценил способность С-400 сбивать новые ракеты ВСУ

Эксперт напомнил, что компания Fire Point уже давно работает над созданием собственной баллистической ракеты. Им удалось выпустить FP-7. По сути, это модернизированный боеприпас от комплекса С-300. В Fire Point считают, что получившееся оружие способно заменить ATACMS.
Кнутов также рассказал о втором направлении. Речь идет о «Точке-У», которую дорабатывали долгие годы. Сначала появились «Гром-1» и «Гром-2», затем — «Сапсан». После переработки этого проекта у ВСУ возникла ракета FP-9.
«Что касается ракет “Точка-У”, то ВС РФ сбивают их комплексами С-400, С-350 “Витязь”, С-300, “Бук-М2”, “Бук-М3”. Средства борьбы у нас есть. Более того, даже С-400 по ракетам с дальностью 300 км стреляет на полигоне как по мишеням. Ракеты ВСУ для нашей системы являются обычной целью», — заявил собеседник NEWS.ru.
Ранее стало известно, что компания Fire Point, известная производством крылатых ракет Flamingo, готовится к тестированию двух сверхзвуковых баллистических ракет. Соучредитель и главный конструктор фирмы Денис Штилерман сообщил, что ракету FP-7 проверят в реальных боевых условиях «в ближайшем будущем». По его словам, это прямой аналог американской баллистической ракеты малой дальности ATACMS, которую выпускает корпорация Lockheed Martin.