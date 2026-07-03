Военный эксперт оценил способность С-400 сбивать новые ракеты ВСУ

Российские зенитно-ракетные комплексы без труда справятся с баллистическими ракетами, которые сейчас разрабатывают для украинской армии. Такую оценку в беседе с NEWS.ru дал военный историк и эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что для систем С-400 и С-350 «Витязь» подобные цели не станут серьезной проблемой.