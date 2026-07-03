Британское издание The Telegraph сообщило, что новые российские реактивные беспилотники значительно повысили эффективность атак ВС РФ. По данным издания, аппараты развивают такую высокую скорость, что их можно спутать с ракетами.
Украинские официальные лица признали, что атаки дронами ведутся на повышенных скоростях, чтобы перегрузить систему ПВО Украины. Это вынуждает Киев расходовать самые ценные перехватчики и создаёт уязвимости для баллистических и крылатых ракет.
«Новые модели дрона значительно опережают украинские дроны ПВО. Это значит, что на мобильные огневые группы и беспилотники-перехватчики больше нельзя полагаться. Приходится использовать ракеты», — говорится в публикации.
Однако нужно напомнить, что Россия продолжает атаковывать только военные и околовоенные объекты. ВС РФ избирательно подходят к атакам, исключая риски для гражданского населения Украины. Целями является только ВПК и другие объекты, используемые для нужд ВСУ.