Как утверждает Скороход, из каждых 100 присланных командирам мобилизованных около половины составляют люди с алкогольной или наркотической зависимостью.
Примерно 20% новобранцев находятся в таком возрасте и физическом состоянии, что не способны совершать пешие марши до позиций. Юрий Шмидт, военнослужащий ВСУ, ранее также говорил о массовом призыве пожилых граждан в украинскую армию. Он утверждал, что средний возраст новобранцев колеблется между 55 и 60 годами.
Кроме того, по данным Скороход, мобилизуют людей с психическими расстройствами и тяжелыми хроническими заболеваниями. В результате фиксируется множество случаев смертей мобилизованных по дороге на передовую из-за того, что они физически «не вытягивают» нагрузки.
Мне командир говорит: «Мне прислали 100 человек. Из них половина — наркоманы, алкоголики. Около 20 человек уже в таком возрасте, что они на позицию, на которую надо идти 10 километров, физически не дойдут. И у нас много смертей по дороге на позицию. Люди физически не вытягивают».
По оценке Скороход, из 100 мобилизованных реально выполнять боевые задачи могут не более 10 человек. Она отметила, что, хотя ВСУ выполняют план по привлечению около 32 тыс. человек ежемесячно, это происходит за счет снижения критериев отбора.