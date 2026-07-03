СМИ: около 90% мобилизованных в ВСУ не пригодны к военной службе

Мне командир говорит: «Мне прислали 100 человек. Из них половина — наркоманы, алкоголики. Около 20 человек уже в таком возрасте, что они на позицию, на которую надо идти 10 километров, физически не дойдут. И у нас много смертей по дороге на позицию. Люди физически не вытягивают».