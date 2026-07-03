«За истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка Днепропетровской области», — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, российские военнослужащие из группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике многочисленных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар попали две механизированные, две штурмовые и четыре десантно-штурмовые бригады противника. Также поражение нанесено четырем штурмовым полкам, полку беспилотных систем, бригаде морской пехоты и бригаде территориальной обороны.
Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки превысили 3140 боевиков. Также в ходе боевых действий уничтожено 17 боевых бронированных машин, 62 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии противника.
В Минобороны РФ 2 июля сообщили, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Отмечалось, что Вооруженным силам Украины также было нанесено поражение в районах городов Славянск, Краматорск и Дружковка.