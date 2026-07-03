Российские войска освободили Александровку в Днепропетровской области

Кроме того, российские военнослужащие из группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике многочисленных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар попали две механизированные, две штурмовые и четыре десантно-штурмовые бригады противника. Также поражение нанесено четырем штурмовым полкам, полку беспилотных систем, бригаде морской пехоты и бригаде территориальной обороны.