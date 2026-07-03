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Главное из брифинга Минобороны 27 июня — 3 июля 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 26 июня по 3 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 27 июня по 3 июля ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК;
  • объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • места хранения безэкипажных катеров;
  • склады боеприпасов и горючего;
  • площадки сборки, хранения и подготовки к запуску БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

ВС РФ за неделю освободили 11 населенных пунктов

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Украинское Харьковской области;
  • Малиновка и Пискуновка в ДНР;
  • Новоскелеватое, Писанцы, Богодаровка, Александровка Днепропетровской области,;
  • Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани Запорожской области.

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

«Северная» группировка за неделю нанесла удары 11 бригадам ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1485 боевиков. Также ВСУ лишились восьми боевых бронированных машин, 90 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 11 бригад и батальон беспилотных систем ВСУ.

В городе Красный Лиман ДНР в течение недели штурмовики 25-й армии завершали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта.

За неделю в Красном Лимане противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники.

Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили: порядка 1490 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 124 автомобиля, 16 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ.

Подразделения «Юга» продвигаются в ДНР

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 12 бригадам и штурмовому полку ВСУ.

В Константиновке в течение недели штурмовые группы «Юга» продолжали вести зачистку города от разрозненных формирований ВСУ.

За неделю в Константиновке российские войска уничтожили свыше 535 украинских боевиков, более 360 единиц различного вооружения и военной техники, а также 118 автомобилей.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2160 боевиков

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 16 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2160 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ.

«Восток» продолжает наступление

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение 10 бригадам, четырем штурмовым полкам и полку беспилотных систем ВСУ.

Потери противника в живой силе превысили 3140 человек. Также украинская сторона лишилась 17 боевых бронированных машин, 62 автомобилей и девяти орудий полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» продвигается вперед

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар шести бригадам противника.

ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 82 автомобиля и 15 станций РЭБ.

ВС РФ уничтожили два МиГ-29 Украины

«Ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны РФ.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии

В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 72 управляемые авиабомбы;
  • оперативно-тактическую ракету большой дальности;
  • три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго»;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 3871 БПЛА самолетного типа.