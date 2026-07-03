Главное из брифинга Минобороны 27 июня — 3 июля 2026 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 27 июня по 3 июля ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК;
- объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ;
- военные аэродромы;
- места хранения безэкипажных катеров;
- склады боеприпасов и горючего;
- площадки сборки, хранения и подготовки к запуску БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили 11 населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Украинское Харьковской области;
- Малиновка и Пискуновка в ДНР;
- Новоскелеватое, Писанцы, Богодаровка, Александровка Днепропетровской области,;
- Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани Запорожской области.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
«Северная» группировка за неделю нанесла удары 11 бригадам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1485 боевиков. Также ВСУ лишились восьми боевых бронированных машин, 90 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 11 бригад и батальон беспилотных систем ВСУ.
В городе Красный Лиман ДНР в течение недели штурмовики 25-й армии завершали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта.
За неделю в Красном Лимане противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц военной техники.
Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили: порядка 1490 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 124 автомобиля, 16 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ.
Подразделения «Юга» продвигаются в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 12 бригадам и штурмовому полку ВСУ.
В Константиновке в течение недели штурмовые группы «Юга» продолжали вести зачистку города от разрозненных формирований ВСУ.
За неделю в Константиновке российские войска уничтожили свыше 535 украинских боевиков, более 360 единиц различного вооружения и военной техники, а также 118 автомобилей.
Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2160 боевиков
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 16 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2160 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ.
«Восток» продолжает наступление
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение 10 бригадам, четырем штурмовым полкам и полку беспилотных систем ВСУ.
Потери противника в живой силе превысили 3140 человек. Также украинская сторона лишилась 17 боевых бронированных машин, 62 автомобилей и девяти орудий полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» продвигается вперед
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар шести бригадам противника.
ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 82 автомобиля и 15 станций РЭБ.
ВС РФ уничтожили два МиГ-29 Украины
«Ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны РФ.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии
В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 72 управляемые авиабомбы;
- оперативно-тактическую ракету большой дальности;
- три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго»;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 3871 БПЛА самолетного типа.