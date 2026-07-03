ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВПК Украины

В результате ударов, по данным министерства, были поражены предприятия украинского ВПК, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов и горючего. Кроме того, под удары попали площадки для сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.