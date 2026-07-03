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ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВПК Украины

За прошедшую неделю российскими военными было нанесено шесть ударов возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, предприятиям топливно-энергетического сектора, задействованным Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также по украинским военным объектам. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Новости Mail

Как уточняется в сводке ведомства, «с 27 июня по 3 июля т.г., в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов».

В результате ударов, по данным министерства, были поражены предприятия украинского ВПК, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов и горючего. Кроме того, под удары попали площадки для сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.