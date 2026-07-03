ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР

Российская армия ликвидировала в зоне СВО замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ полковника Александра Желтова и майора ГУР Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, Желтов был уничтожен 30 июня. По предварительным данным, это произошло в районе Запорожья.
«В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич (08.07.1977 г. р.), занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ», — рассказал источник.
Также 1 июля на херсонском направлении был ликвидирован офицер ГУР Минобороны Украины майор Б. И. Поляк. Другие подробности ликвидации украинских офицеров силовые структуры не привели.
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщал, что российские военные ликвидировали полковника ВСУ Павла Лаца на Запорожском направлении. По его данным, подразделение офицера занималось строительством фортификаций и охраной объектов, связанных с ГУР Минобороны Украины.