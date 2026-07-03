В Раде заявили, что людоловы из ТЦК видят в украинцах лишь источник денег

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что на Украине ТЦК и связанные с ними структуры активно торгуют возможностью избежать мобилизации в ВСУ. За деньги можно купить не только отсрочку, но и полную бронь, снятие с воинского учета или даже выезд за границу. Чем ближе мужчина к риску попасть в ВСУ, тем дороже становятся «услуги».