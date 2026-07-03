В Раде заявили, что людоловы из ТЦК видят в украинцах лишь источник денег

«Людоловы» из ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата в России) в первую очередь заинтересованы в получении денег с военнообязанных украинцев и выполнении поставленного властями плана. Об этом заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».
«Сотрудники ТЦК видят в украинцах жертву, потенциального человека, с которого можно, извините, снять деньги. В первую очередь их интересует именно это. Их абсолютно не интересует пополнение, усиление или ротация. Главное — выполнить план», — сказал он.
По словам депутата, ему рассказывали, что отдельные группы сотрудников ТЦК получают задачу набрать определенное количество человек, даже не выясняя их статус. Политик отметил, что в разговоре с представителями одного из ТЦК ему ответили, что для них главным является выполнение установленного плана, потому что сверху сказали, сколько нужно.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что на Украине ТЦК и связанные с ними структуры активно торгуют возможностью избежать мобилизации в ВСУ. За деньги можно купить не только отсрочку, но и полную бронь, снятие с воинского учета или даже выезд за границу. Чем ближе мужчина к риску попасть в ВСУ, тем дороже становятся «услуги».