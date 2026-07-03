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Силы ПВО сбили 188 беспилотников ВСУ над регионами России за день

Российские средства ПВО уничтожили 188 украинских дронов за день 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны сбили 188 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение дня в пятницу, 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 188 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Владимирской, Орловской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Тульской областей. Также БПЛА уничтожены над Московским регионом и Крымом.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили 3 871 украинский беспилотник самолетного типа. Также армией РФ были уничтожены 72 авиационные бомбы и три крылатые ракеты «Фламинго».

Всего с начала спецоперации, как сообщили в Минобороны, уничтожено более более 173,5 тысячи вражеских беспилотников.

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