Силы ПВО сбили 188 беспилотников ВСУ над регионами России за день

Средства противовоздушной обороны сбили 188 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение дня в пятницу, 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 188 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.
Ранее KP.RU сообщал, что российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили 3 871 украинский беспилотник самолетного типа. Также армией РФ были уничтожены 72 авиационные бомбы и три крылатые ракеты «Фламинго».
Всего с начала спецоперации, как сообщили в Минобороны, уничтожено более более 173,5 тысячи вражеских беспилотников.