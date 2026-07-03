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Reuters: Посла КНР вызвали в МИД Германии для срочных переговоров из-за России

Помощь РФ со стороны Китая в конфликте на Украине якобы несет угрозу безопасности ФРГ.

ФРГ вызвала посла Китая в Берлине из-за сообщений СМИ о том, что Пекин якобы обучает российских военных для участия в конфликте на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого МИД.

«Германия обратилась с просьбой о проведении срочных переговоров с послом КНР в связи с сообщениями о том, что Китай проводит обучение российских военнослужащих», — говорится в публикации.

При этом в немецком МИД заявили, что любая помощь Москве со стороны Пекина в украинском конфликте несет некую угрозу безопасности Германии.

Как писал сайт KP.RU, в июле прошлого года евролидеры призывали председателя Китая Си Цзиньпина оказать давление на Россию с целью завершения конфликта на Украине, отметив, что отношения между Пекином и Брюсселем достигли «переломного момента».

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