Reuters: Посла КНР вызвали в МИД Германии для срочных переговоров из-за России

ФРГ вызвала посла Китая в Берлине из-за сообщений СМИ о том, что Пекин якобы обучает российских военных для участия в конфликте на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого МИД.
«Германия обратилась с просьбой о проведении срочных переговоров с послом КНР в связи с сообщениями о том, что Китай проводит обучение российских военнослужащих», — говорится в публикации.
При этом в немецком МИД заявили, что любая помощь Москве со стороны Пекина в украинском конфликте несет некую угрозу безопасности Германии.
Как писал сайт KP.RU, в июле прошлого года евролидеры призывали председателя Китая Си Цзиньпина оказать давление на Россию с целью завершения конфликта на Украине, отметив, что отношения между Пекином и Брюсселем достигли «переломного момента».