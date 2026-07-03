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Путин посетил один из пунктов Объединенной группировки войск

Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин посетил сегодня один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск… Основной доклад был начальника Генштаба (ВС РФ Валерия Герасимова — ред.). Президент поставил задачу для совещания — дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы», — сказал Песков журналистам.

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