Путин посетил один из пунктов Объединенной группировки войск

«Президент Путин посетил сегодня один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск… Основной доклад был начальника Генштаба (ВС РФ Валерия Герасимова — ред.). Президент поставил задачу для совещания — дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы», — сказал Песков журналистам.