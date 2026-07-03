Военкор Коц раскрыл, что означает для ВС РФ освобождение Константиновки: «Открытая дорога на Дружковку»

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что будет после взятия российскими бойцами Константиновки и какие дальнейшие планы имеются у командования ВС РФ на этом направлении.
«Что означает для нас освобождение Константиновки практически? Открытую дорогу на Дружковку, а через нее — на Краматорск и Славянск», — отметил военкор.
Журналист подчеркнул, что последнюю крупную «крепость» на подступах к агломерации, которую противник обещал держать до последнего человека и почти сдержал обещание — в буквальном, страшном смысле.
Коц предположил, что следующие недели уйдут у российских подразделений не на марш-бросок к Краматорску, а на закрепление тыла и разминирование того, что осталось от Константиновки.
Как писал сайт KP.RU, днем ранее стало известно, что российские бойцы уничтожают любую технику ВСУ, которая подъезжает к Константиновке ДНР, из-за чего украинские боевики лишены возможности ротации на транспорте. По словам командира разведывательно-ударного дивизиона 238-й артиллерийской бригады Южной группировки войск с позывным «Кубань», основная задача его подразделения — это уничтожение пунктов управления БПЛА противника и путей подвоза.
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