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Военкор Коц раскрыл, что означает для ВС РФ освобождение Константиновки: «Открытая дорога на Дружковку»

Военкор Александр Коц рассказал, что будет после взятия Константиновки.

Источник: Комсомольская правда

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что будет после взятия российскими бойцами Константиновки и какие дальнейшие планы имеются у командования ВС РФ на этом направлении.

«Что означает для нас освобождение Константиновки практически? Открытую дорогу на Дружковку, а через нее — на Краматорск и Славянск», — отметил военкор.

Журналист подчеркнул, что последнюю крупную «крепость» на подступах к агломерации, которую противник обещал держать до последнего человека и почти сдержал обещание — в буквальном, страшном смысле.

Коц предположил, что следующие недели уйдут у российских подразделений не на марш-бросок к Краматорску, а на закрепление тыла и разминирование того, что осталось от Константиновки.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее стало известно, что российские бойцы уничтожают любую технику ВСУ, которая подъезжает к Константиновке ДНР, из-за чего украинские боевики лишены возможности ротации на транспорте. По словам командира разведывательно-ударного дивизиона 238-й артиллерийской бригады Южной группировки войск с позывным «Кубань», основная задача его подразделения — это уничтожение пунктов управления БПЛА противника и путей подвоза.

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