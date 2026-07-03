«Непомерная ставка на дроны»: Генерал-майор ВС РФ раскрыл главную слабость украинских боевиков в Константиновке

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал об освобождении российскими бойцами Константиновки в ДНР, а также как ВСУ были выбиты из этого населенного пункта.
Журналист отметил, что генерал-майор ВС РФ, командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Антон Грунис рассказывал о том, как выглядит агония окруженного гарнизона изнутри. На юго-западе Константиновки в котел попали части 100-й, 28-й и 156-й украинских бригад, 49-й штурмовой батальон и, предположительно, нацбат «Карпатская сечь».
По словам военного, боевики ВСУ смешивались с местными, переодевались в гражданскую одежду, оставляя на позициях свою. Генерал назвал главной сложностью для наших бойцов присутствие в городе гражданских — этим противник и пользовался.
«При этом отметил: враг сделал непомерную ставку на дроны, “практически забыл про пехоту”, и это стало его слабостью. Российские штурмовики в ближнем бою превосходили противника кратно», — подчеркивает Александр Коц.
Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю штурмовые подразделения Южной группировки войск проводили операцию по зачистке Константиновки от украинских боевиков.
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