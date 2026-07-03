Песков: Путин заявил о полном завершении освобождения ЛНР и продвижении в ДНР

Президент России Владимир Путин заявил, что российской армии удастся полностью завершить освобождение территории Луганской Народной Республики. Слова главы государства передает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля также уточнил, что военнослужащим Вооруженных сил России удалось существенно продвинуться на территории Донецкой Народной Республики.
«За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики Продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — сообщил Путин.
Песков также заявил, что главной новостью стало полное освобождение Константиновки в ДНР.
Как заявил Путин, сейчас стратегическая инициатива в зоне боевых действий полностью принадлежит российской армии.
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