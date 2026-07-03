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Путин заявил о планах создания безопасной зоны в Харьковской и Сумской областях

Российская сторона создаст зону безопасности на территории Харьковской и Сумской областей.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил о плановом создании зоны безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины», — говорится в заявлении Путина.

Как заявил официальный представитель Кремля, 3 июля Путин посетил один из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск ВС РФ. Президент также подчеркнул, что в настоящее время стратегическая инициатива в зоне проведения боевых действий на Украине полностью принадлежит российской армии.

Как подчеркнул Владимир Путин, выполнение задач специальной военной операции происходит в соответствии с замыслом Генерального штаба Вооруженных сил России.

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