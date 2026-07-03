Путин заявил о планах создания безопасной зоны в Харьковской и Сумской областях

Как заявил официальный представитель Кремля, 3 июля Путин посетил один из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск ВС РФ. Президент также подчеркнул, что в настоящее время стратегическая инициатива в зоне проведения боевых действий на Украине полностью принадлежит российской армии.