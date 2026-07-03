Герасимов рассказал Путину о результатах ударов по украинским объектам в июне

Президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск. С докладом выступил, в том числе, глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Он сообщил, что ВС за июнь поразили 55 объектов, аэродромы и предприятие Украины.
Валерий Герасимов обратил внимание на ликвидацию организации по производству «Фламинго» и беспилотников. Всего за месяц поражены 10 аэродромов ВСУ. Глава Генштаба указал на стремление Киева убедить Запад в якобы перехвате инициативы. Однако она на стороне России.
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