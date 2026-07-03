Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов рассказал Путину о результатах ударов по украинским объектам в июне

Герасимов: ВС РФ за июнь поразили 55 объектов, аэродромы и предприятие Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск. С докладом выступил, в том числе, глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Он сообщил, что ВС за июнь поразили 55 объектов, аэродромы и предприятие Украины.

Валерий Герасимов обратил внимание на ликвидацию организации по производству «Фламинго» и беспилотников. Всего за месяц поражены 10 аэродромов ВСУ. Глава Генштаба указал на стремление Киева убедить Запад в якобы перехвате инициативы. Однако она на стороне России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Константиновка — наша! Как российская армия брала важнейшую для Донбасса «фортецю» противника.

Почему важна освобожденная Константиновка: Российская армия лишила Киев главного щита перед битвой за Краматорск и Славянск.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше